Classifiche Serie A a confronto: Milan meglio di un anno fa, vola l’Inter, il Napoli sprofonda! Tutti i dettagli

Si è conclusa la ventitreesima giornata di campionato ed è tempo di nuovi bilanci in Serie A. Il Milan viaggia a una media punti superiore rispetto a un anno fa: di seguito la classifica aggiornata.

Inter 57 punti (22) (+13)

Juventus 53 (23) (+6)

MILAN 49 (23) (+5)

Atalanta 39 (22) (-2)

Bologna 36 (22) (+7)

Roma 35 (22) (-6)

Napoli 35 (22) (-24)

Lazio 34 (22) (-5)

Fiorentina 34 (22) (+10)

Torino 32 (22) (+2)

Genoa 29 (23) (in Serie B)

Monza 29 (23) (=)

Lecce 24 (23) (-3)

Frosinone 23 (23) (in Serie B)

Sassuolo 19 (22) (-5)

Udinese 19 (22) (-11)

Cagliari 18 (22) (in Serie B)

Hellas Verona 18 (23) (+1)

Empoli 18 (23) (-10)

Salernitana 13 (23) (-8)