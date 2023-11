Cioffi a Sky: «Non siamo venuti qui a perdere tempo, giocato con orgoglio»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky dopo il match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

Gabriele Cioffi ha parlato a Sky dopo Milan Udinese.

GIOCATO NON BASSI MA PROVATO A VINCERE – «Fa parte di noi, di me. Avevamo poche possibilità di giocarci la vittoria e le abbiamo portate in tavola. Non siamo venuti qui a perdere tempo. Abbiamo giocato con dignità, orgoglio».

TORNARE A VINCERE – «Serviva una giornata come oggi».

LEGAME SPECIALE CON UDINE – «Sì c’è, qualche volta il treno sbagliato porta alla stazione giusta. Ho ritrovato un ambiente che mi vuole bene, che sa come sono. Questa settimana mi è valsa 15 anni di vita, abbiamo giocato 3 partite di seguito, abbiamo fatto risultato a Monza, abbiamo avuto sfortuna in Coppa Italia e oggi è stata una partita gagliarda».

MARCATURA SU LEAO – «Perez è stato stratosferico, il campione che lui è. Lo dico senza pudore. Anche Ebosele ha fatto una grande partita. Dico anche bravo a chi è entrato, contro giocatori forti, motivati, incattivati».

SI SENTIVA QUALCOSA ALLA VIGILIA – «Sì, noi siamo venuti a giocarci le chance che avevamo con le carte che avevamo. Abbiamo avuto tanta bravura, resilienza e un pizzico di fortuna».

VELOCITA’ EBOSELE – «Se la gioca alla pari, arriva sempre dietro di me però…».

ALLUVIONE IN TOSCANA – «Abbiamo pregato per loro prima della partita, dobbiamo essere di supporto alle famiglie che stanno soffrendo, che hanno perso cari. Il dolore di queste famiglie resta, ci siamo sentiti di fare questo in privato».