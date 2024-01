Chukwueze dopo il pari con la sua Nigeria: «La prossima gara dobbiamo fare meglio»

L’attaccante del Milan, Samuel Chukwueze, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari con la Nigeria contro la Guinea Equatoriale

Intervistato da Eric Njiiru, Samuel Chukwueze, ala d’attacco del Milan impegnato in questo momento in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, si è espresso così dopo il pareggio dell’esordio ottenuto contro la Guinea Equatoriale.

LE PAROLE – «Tutti si aspettavano di vincere, ma non è successo. Ci stiamo allenando per cercare di arrivare alla vittoria. Per ora sta andando tutto bene. Penso che abbiamo parlato tutti di quello che vogliamo e di quello che dobbiamo fare nella prossima partita. Caldo? Stiamo bevendo tanto, ma non passiamo dare colpo al tempo. La prossima partita dobbiamo fare meglio. Faremo di tutto per vincere le prossime partite».