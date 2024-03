Chukwueze rinato dopo Verona? Pioli non ha dubbi: «Gli ha fatto molto bene questa cosa». Le parole dopo Fiorentina Milan

Una grande prestazione quella di Ckukwueze contro la Fiorentina. Nel post-partita Pioli ha commentato la prestazione del rossonero, a DAZN, elogiandolo.

CHUKWUEZE – «Il gol segnato a Verona gli ha fatto molto bene, così come non andare in Nazionale. Onestamente ieri avevo scelto Pulisic ma Christian mi ha confidato di non essere al 100%. Chukwu però si è meritato l’occasione e sono contento per lui, all’inizio ha faticato»

