Chukwueze in finale della Coppa d’Africa! La Nigeria passa ai rigori contro il Sudafrica. Il resoconto del match

Il rossonero Chukwueze è in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria! Fondamentale la vittoria in semifinale contro il Sudafrica grazie la vittoria ai rigori per 4-2 dopo i rigori.

L’esterno del Milan è entrato al minuto 69 e dopo l’episodio clamoroso che ha portato ai supplementari è rimasto in campo fino al trionfo della sua nazionale che giocherà la finale domenica 11 alle 21.