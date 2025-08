Condividi via email

Chiesa Milan, il calciatore ha espresso una volontà molto chiara che ha già comunicato al Liverpool: cosa sta succedendo. Le ultimissime

Il futuro di Federico Chiesa è sempre più lontano dal Liverpool. Dopo una stagione ai margini, con sole 14 presenze e un minutaggio limitato (appena 466 minuti giocati) sotto la guida di Arne Slot, l’esterno della Nazionale italiana ha manifestato la chiara volontà di tornare a giocare in Serie A per ritrovare continuità e un ruolo da protagonista. Questa sua aspirazione ha subito acceso l’interesse di diversi top club italiani, tra cui spicca il Milan.

Il club rossonero allenato da Allegri, Massimiliano Allegri, grande estimatore di Chiesa dai tempi della Juventus, sta monitorando attentamente la situazione. La possibilità di riabbracciare il tecnico che lo ha valorizzato in passato è un fattore che potrebbe giocare a favore del Milan.

Tuttavia, l’operazione non è semplice. L’ostacolo principale resta l’ingaggio di Chiesa, che al Liverpool percepisce circa 7.5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che il Milan dovrebbe valutare attentamente in relazione ai propri parametri finanziari. Oltre al Milan, anche il Napoli è fortemente interessato al giocatore, e sembra esserci una disponibilità di Chiesa a ridursi l’ingaggio pur di tornare nel campionato italiano.

Il Liverpool, dal canto suo, non si opporrebbe a una sua cessione, cercando di monetizzare da un giocatore che non rientra più nei piani. La formula di un eventuale trasferimento è ancora da definire, ma la volontà del giocatore di tornare in Italia è un elemento chiave che potrebbe accelerare gli sviluppi di mercato nelle prossime settimane.