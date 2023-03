Champions, da Inter a Napoli: il destino del Milan, 18 anni dopo. Stessa data per due partite in Europa contro le italiane

Dal 12 aprile 2005 al 12 aprile 2023. Stessa data, a legare un destino distante diciotto anni: nella stessa data di Inter-Milan, ritorno di quarti di finale di Champions League, nota per il petardo a Dida, si giocherà Milan-Napoli.

Altro derby tutto italiano in Champions League, che porta bene al Milan: i due derby della Madonnina nel 2003 e la finale dello stesso anno contro la Juventus. Per questo, meno si terrà occhio al listino prezzi dei biglietti, San Siro sarà on fire. Lo scrive il Corriere dello Sport.