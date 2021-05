Champions League: niente regola dei gol in trasferta: tutte le novità

La Champions League potrebbe cambiare subito volto: ecco le novità che potrebbero essere apportate alla competizione europea

Il New York Times anticipa alcune novità in merito alla prossima Champions League. La versione del 2020, con la final eight di Lisbona, ha appassionato tutti e la UEFA starebbe pensando a delle novità.

«La rimozione della regola dei gol in trasferta è un passo avanti rispetto al piano UEFA per la “Champions Week”, una versione che vedrà le semifinali e la finale giocate in una sola città».