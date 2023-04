Roberto De Zerbi parla così del cammino del Milan in Champions League e della vittoria ai quarti contro il Napoli

Roberto De Zerbi parla così del cammino del Milan in Champions League e della vittoria ai quarti contro il Napoli. Le dichiarazioni dell’allenatore del Brighton alla Gazzetta dello Sport.

«Milan-Inter è una sfida particolarmente importante per il calcio italiano, ha il suo peso. Dispiace per il Napoli, ma va riconosciuto che i rossoneri conoscono meglio la Champions League e le coppe in generale, hanno meritato di vincere la doppia sfida».