Cesari sul rigore di Calabria: «Soppy non tocca mai il pallone, mentre Calabria sicuramente lo prende». Le parole dell’ex arbitro

Graziano Cesari ha analizzato ai microfoni di Pressing il rigore concesso al Milan contro l’Udinese per l’intervento di Soppy su Calabria. Ecco le parole dell’ex arbitro:

«Possiamo vedere come Soppy non tocca mai il pallone, mentre Calabria sicuramente lo prende. In inglese si chiama ruthless che significa un intervento spericolato, avventato e temerario. Per quello il direttore di gara oltre al rigore ha mostrato il giallo al giocatore dell’Udinese»