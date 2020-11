Celtic-Sparta Praga 1-4: debacle scozzese, buona notizia per il Milan

Celtic-Sparta Praga finisce con un clamoroso 1-4 dei cechi, che di fatto sembra già condannare i biancoverdi

C’è spazio per una buona notizia in una serata decisamente complicata per il Milan. Celtic-Sparta Praga finisce con un clamoroso 1-4 per gli ospiti, che dominano il match e tentano di lasciarsi un piccolo spiraglio per provare il miracolo qualificazione. Discorso che ora sembra impossibile per gli scozzesi.

La squadra di Kotal si porta già sullo 0-2 a fine primo tempo con la doppietta di Julis. Julis che fa addirittura tripletta al 76′, annullando il momentaneo 1-2 di Griffiths, prima del gol dell’ex Bologna Krejci che fissa il risultato sull’1-4. Ora la classifica del girone vede il Lille al primo posto con 7 punti, con il Milan a 6, Sparta 3 e Celtic ultimo ad 1 punto.