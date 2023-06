Causio: «La Juve sul campo ha fatto più punti del Milan…». Le parole dell’ex bianconero sulla stagione della Juventus, nonostante la penalizzazione

Causio ha parlato ai microfoni di Tuttosport della stagione della Juventus, facendo il paragone con altre squadre tra cui il Milan, e della penalizzazione. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Era già un’annata anomala per il Mondiale, tanti giocatori sono tornati cotti o mezzi infortunati. Il Napoli ha fatto un campionato a sé, ma la Juve con i 10 punti tolti ne ha fatti 73. Quanti ne hanno fatti l’Inter, il Milan, la Lazio? Nonostante quello che è successo, a partire dagli infortuni: Pogba non lo ha mai avuto, Di Maria saltuariamente, Chiesa è entrato e uscito e non è ancora il vero Chiesa, Vlahovic ha avuto la pubalgia, Alex Sandro e Bonucci problemi… Allegri non ha mai potuto schierare la squadra che aveva in mente e oltre all’allenatore ha dovuto fare anche il dirigente e non è facile».

