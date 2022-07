Castillejo, problemi col trasferimento: il Valencia non può registrarlo

Castillejo, problemi col trasferimento: il Valencia non può registrare il giocatore arrivato dal Milan

Secondo As il Valencia ad oggi non può inserire Samu Castillejo nelle liste della Liga Spagnola a causa dei paletti del Fair Play Finanziario.

Il club spagnolo dovrà fare cassa per rientrare nei parametri, o sperare che il problema venga risolto in qualche altro modo, come quello che porta al proprietario Peter Lim, che dovrebbe iniettare nuovi capitali nel club.