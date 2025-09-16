Cassano: «Gimenez per me è fenomenale. Chiaro sia in difficoltà, cosa ti aspetti?»

Cassano nel corso della trasmissione Viva el Futbol ha difeso Santiago Gimenez muovendo una critica alla società del Milan

«Gimenez per me è fenomenale, ma sbaglia, è in difficoltà. Cosa ti aspetti se lo volevi dare via a tutti i costi? Normale che non sia sereno, ma per me è fortissimo», così Antonio Cassano a Viva el Futbol su Santiago Gimenez.

L’estate appena trascorsa è stata caratterizzata da un vortice di voci e trattative che hanno scosso il mondo del calcio, influenzando non solo il mercato, ma anche il rendimento di alcuni giocatori. Tra questi, spicca il nome di Santiago Giménez, l’attaccante messicano del Milan, che è stato al centro di intense speculazioni. Sul suo conto ha detto la sua Antonio Cassano, ex fantasista di Bari, Roma e Milan, noto per le sue opinioni schiette e senza filtri.

Durante una delle sue dirette sui social, “Fantantonio” ha preso le difese del giovane centravanti, che ha vissuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Secondo Cassano, la causa principale non sarebbe una presunta mancanza di qualità, ma piuttosto la pressione derivante dalle insistenti voci di mercato che lo hanno visto accostato a diversi top club europei, tra cui il Real Madrid.

Il messicano, infatti dopo aver segnato tanti gol al Feyenoord ora sta faticando a trovare la via della rete suscitando qualche mugugno tra il pubblico. Questo clamore mediatico, unito all’incertezza sul suo futuro, avrebbe influito negativamente sul suo stato d’animo, portandolo a un rendimento altalenante.