Caso scommesse: oggi giornata chiave, previsto incontro Zaniolo Aston Villa

Oggi è una giornata chiave per il caso scommesse. La decisione su Fagioli e la strada che seguiranno l’ex Milan Tonali e Zaniolo

Oggi giornata chiave per quanto riguarda il caso scommesse. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è previsto oggi un incontro tra Nicolò Zaniolo, ex obiettivo di mercato del Milan, e la dirigenza dell’Aston Villa per discutere del caso scommesse.

Il club inglese vuole infatti capire quanto sia concreto il rischio di una squalifica. Fino ad ora l‘Aston Villa ha creduto alle buona fede del ragazzo, ma oggi nel nuovo colloquio si chiederà ancora una volta il punto della situazione. Zaniolo continua a sostenere di non aver scommesso sul calcio.