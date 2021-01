Caso Lukaku-Ibra: è scontro social, qualcuno vorrebbe squalificarlo…

Caso Lukaku-Ibra: l’episodio di ieri sera è rimbalzato velocemente su tutti i social. Qualcuno vorrebbe la squalifica dello svedese da…

Il caso Lukaku-Ibra è letteralmente esploso sui social. Qualcuno vorrebbe addirittura la squalifica dello svedese da San Remo. «Che ne dice la Rai del superospite di Sanremo che è un razzista spudorato? Io non lo vorrei pagare coi miei soldi, grazie»

Ieri sera lo svedese avrebbe dichiarato al suo collega: «Go to do your voodoo sh**, little donkey» (vai a fare il voodoo, piccolo asino).