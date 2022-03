Caressa stronca Mancini: «Ora si dimetta! Chiunque lo farebbe adesso». Le sue parole negli studi di Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato la disfatta dell’Italia di ieri sera per mano della Macedonia del Nord, costata agli Azzuri l’eliminazione dai mondiali. Le sue parole.

MANCINI – «Oggi hanno giocato più per merito di riconoscenza che per stato di forma. Chiunque si dimetterebbe dopo questa sera, nello sport contano i risultati purtroppo. Lui è il responsabile del gruppo e sta volta ha fallito. L’Europeo resta e va ricordato, è stato un grande successo, ma tra qualche anno ci ricorderemo anche della sconfitta contro la Macedonia del Nord. Svezia? Allora il quadro era molto più disastroso per i risultati precedenti, qui c’è invece la parentesi dell’Europeo vinto in mezzo a due Mondiali falliti».