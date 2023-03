Cardinale applaude il Milan dagli Stati Uniti e si è detto molto orgoglioso dopo la vittoria contro il Tottenham in Champions

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ieri ha contattato Stefano Pioli per complimentarsi per la prestazione di Londra.

Il numero uno del Milan si è detto molto orgoglioso e ha sottolineato la resilienza, la solidità e competitività, complimenti estesi anche ai giocatori e inviati separatamente a Maldini.