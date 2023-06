Cardinale vuole Ibrahimovic come club manager: la situazione e le possibilità di riuscita della proposta della società. I dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, in casa Milan è tempo di riflessioni per trovare la persona giusta per fungere da raccordo tra la dirigenza e il gruppo squadra.

Cardinale avrebbe già un nome in mente, ovvero quello di Zlatan Ibrahimovic. L’idea di vedere lo svedese come club manager esiste ed è forte, ma le possibilità di riuscita, al momento, non sembrano essere così elevate.