Nuovo stadio Milan, Cardinale chiaro: «Voglio essere sicuro di questo»

Cardinale chiaro sul nuovo stadio del Milan: «Voglio essere sicuro di questo». Le parole del proprietario rossonero

Gerry Cardinale ha parlato ai microfoni di Fortune.com del nuovo stadio del Milan e dell’ipotesi San Donato Milanese. Ecco le parole del proprietario rossonero:

PAROLE – «Volevo essere sicuro di avere un’opzione praticabile e circoscrivibile per lo stadio. Se non venisse costruito il Milan avrebbe la strada in salita per competere in Europa. Ma sarò impegnato con il Milan in ogni caso. Se lo stadio non si farà, resteremo a San Siro».

