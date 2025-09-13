Cardinale Milan, confermati i propositi di cessione ma c’è un grosso ostacolo: stadio e non solo, la novità sentenzia il futuro del club rossonero

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird disposto ad ascoltare offerte per la cessione del club ma la valutazione spaventa

I destini di due dei club più prestigiosi del calcio italiano, il Milan e l’Inter, si intrecciano in una complessa vicenda finanziaria che sta agitando il mondo del calcio mercato e della finanza sportiva. Secondo quanto riportato dal noto giornalista del Sole 24 Ore, Carlo Festa, sul suo profilo X, i rispettivi proprietari, RedBird e Oaktree, sarebbero pronti a considerare offerte per le loro quote di maggioranza. Questa notizia, seppur non del tutto inaspettata, ha innescato una riflessione profonda sulle attuali dinamiche economiche che regolano il calcio d’élite.

La questione cruciale, come sottolineato da Festa, risiede nella valutazione dei club. Entrambe le proprietà avrebbero un obiettivo ambizioso: ricevere offerte che si aggirino intorno a un miliardo e mezzo di euro per ciascuna società. Questa cifra, già di per sé molto elevata, diventa ancora più significativa se si considerano le difficoltà che potrebbero incontrare i potenziali acquirenti. Il mercato di riferimento per tali investimenti è principalmente quello dei grandi fondi o dei magnati provenienti dagli Stati Uniti o dai Paesi del Golfo, realtà con un’enorme disponibilità economica e un forte interesse per il settore sportivo.

Lo Stadio: Il Vasto Ostacolo per gli Investimenti

Il problema principale, come ha evidenziato Festa, è rappresentato dall’incertezza sulla situazione stadio. La mancanza di un’infrastruttura di proprietà, moderna e all’avanguardia, è un fattore che incide pesantemente sulle potenziali entrate future e sulla valutazione complessiva di un club. Avere uno stadio di proprietà non solo garantisce un flusso di cassa costante e prevedibile, ma permette anche di sviluppare iniziative commerciali collaterali, come eventi, concerti e attività di marketing, che aumentano il valore del brand. Investire un miliardo e mezzo di euro in un club che non ha ancora un piano definitivo per il suo futuro stadio è un rischio che molti investitori potrebbero non essere disposti a correre.

La situazione è dunque complessa e pone le due società in una sorta di limbo, in attesa di un’offerta che soddisfi le aspettative dei proprietari, ma che allo stesso tempo sia sostenibile per un potenziale acquirente. Nonostante le difficoltà, l’interesse verso i due club rimane molto alto, grazie anche alla loro storia e al loro prestigio internazionale.

Nuovi Volti a Casa Milan: Tare e Allegri

In questo scenario di grande incertezza finanziaria, il Milan ha iniziato a definire la sua nuova struttura dirigenziale e tecnica. La notizia più rilevante per i tifosi rossoneri riguarda l’arrivo di due figure chiave che potrebbero segnare una nuova era per il club. Il ruolo di nuovo direttore sportivo è stato affidato a Igili Tare, un nome noto e rispettato nel panorama calcistico per la sua esperienza e la sua competenza.

Inoltre, il Milan ha annunciato in estate il ritorno di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. L’ex tecnico della Juventus e già vincitore di uno scudetto con il Milan, porta con sé una grande esperienza e la capacità di gestire situazioni complesse e di alta pressione. La sua figura rappresenta una garanzia di affidabilità e di successo per i rossoneri. L’arrivo di Allegri, unito a quello di Tare, sembra voler rafforzare la squadra non solo sul campo, ma anche a livello strategico. Il connubio tra le nuove nomine e la situazione finanziaria in evoluzione rende il futuro del Milan e dell’Inter più che mai intrigante e ricco di spunti di riflessione.