Capitano Milan, stabilita la gerarchia dopo l’addio di Romagnoli. Ecco chi indosserà la fascia

Come riferito da Tuttosport sarà Davide Calabria il capitano del Milan nella prossima stagione, dando ormai per scontato l’addio di Alessio Romagnoli.

Il vice sarà Theo Hernandez, mentre non è ancora arrivato il tempo di Sandro Tonali – l’uomo del popolo rossonero – che in tal senso rappresenta un certezza per il futuro.