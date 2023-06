Capello: «Il calcio italiano è cresciuto. Abbiamo perso tre finali, ma…». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Fabio Capello ha parlato a Sky Sport delle finali europee perse dai tre club italiani. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Avevo detto che non c’era tanta distanza tra le squadre. L’Inter ha sprecato troppo, io ne so qualcosa che ho perso finali così. Il calcio italiano è cresciuto, è la terza finale che perdiamo. Le abbiamo perse tutte male, nessuna ci ha dominato. Possiamo giocarcela con tutti con personalità. Con pochi ritocchi questa Inter può essere competitiva sia in campionato che in Champions. Servono giocatori giusti nei posti giusti. In queste partite devi essere preciso, non puoi sbagliare perché sennò vieni punito. Queste cose fanno la differenza. L’uscita di De Bruyne ha favorito il City, Foden ha fatto una grande partita. Una cosa che è mancata all’Inter è stata la precisione sui cross, molto imprecisi»