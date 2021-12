Capello: «Liverpool impressionante, ma il Milan male tatticamente»

Fabio Capello ha analizzato così la sconfitta del Milan di ieri sera contro il Liverpool che è costata l’eliminazione dalla Champions

«Una formula uno contro una formula due. Aveva in campo delle riserve, ma la velocità di esecuzione, di aggressione e di idea di gioco del Liverpool è stata impressionante. Il Milan tatticamente non ha fatto bene, poteva fare di più e invece non ha mai cambiato modo di giocare. Il Liverpool ha giocato con tanti giovani, ma ha pressato tutta la partita. Per me il Milan poteva fare qualcosa in più, doveva giocare qualche palla in più in profondità.»