Capello: «L’Inter è un passo davanti a Juve, Roma e Milan». Le parole dell’ex tecnico

Fabio Capello ha parlato ai microfoni della Gazzetta Sportiva del campionato. Ecco le parole dell’ex tecnico:

«La Roma non si può più nascondere. Al momento, solo l’Inter è un passo davanti alle altre – ammesso che non vendano Skriniar e Dumfries, ma per il resto i giallorossi sono all’altezza della Juve, che ha già i suoi problemi, e del Milan»