Cannavaro: «Scudetto? Il mio cuore dice Napoli ma il Milan è in vantaggio». Le parole dell’ex capitano della Nazionale

abio Cannavaro ha parlato ai microfoni de Il Mattino sulla situazione Scudetto, sull’Italia e sul Napoli. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Il mio cuore dice Napoli ma i tre punti del Milan mettono i rossoneri in una situazione di vantaggio. Sempre meglio avere il muso avanti quando si lotta per la Serie A. Quota molto bassa per lo Scudetto, la seconda avrà grossi rimpianti perché poche volte si vede un campionato così, ma è anche divertente».