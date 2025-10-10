Camarda è pronto a prendersi l’Italia U21: Baldini lo lancia titolare? Il Milan osserva e prende nota

Camarda, dopo il primo gol in Serie A con la maglia del Lecce, potrebbe partire titolare anche con l’Italia U21: il Milan osserva

L’Italia U21 torna in campo oggi pomeriggio a Cesena per affrontare la Svezia in una partita cruciale sulla strada verso la qualificazione agli Europei di categoria. Gli Azzurrini di Silvio Baldini sono chiamati a sfruttare il fattore campo per conquistare i tre punti in questa seconda sosta stagionale.

Questa sfida vede il coinvolgimento di due giovani legati al Milan: il terzino Davide Bartesaghi, stabilmente in rosa con i rossoneri, e Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan attualmente in prestito al Lecce.

L’Ora Di Camarda Con L’Under 21

L’attesa è tutta per il talento classe 2008, su cui si concentra l’attenzione di Tuttosport, che titola: “L’Italia libera il talento. Ed è l’ora di Camarda”. Per il giovane centravanti si tratta delle sue prime apparizioni ufficiali con l’Under 21. Camarda era stato convocato anche a settembre, ma era stato costretto a rinunciare a causa di una botta alla testa subita in uno scontro con Pervis Estupinan durante la gara di campionato contro il Milan.

Nonostante la breve parentesi legata all’infortunio, Camarda si presenta al match con grande convinzione. Ieri in conferenza stampa, il giovane rossonero ha espresso tutta la sua determinazione, consapevole dell’opportunità che ha davanti: “Voglio cogliere questa possibilità. Ho belle sensazioni”.

Il suo debutto in una gara di qualificazione è un segnale forte del suo rapido sviluppo, iniziato nelle giovanili del Milan e che prosegue ora con l’esperienza in prestito al Lecce. Il club rossonero, che monitora attentamente i suoi giovani talenti in giro per l’Italia, spera che questa vetrina internazionale possa rappresentare un ulteriore tassello nella crescita di un calciatore su cui si ripongono grandi aspettative per il futuro.