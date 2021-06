Calhanoglu, ecco il suo addio quanto peserà nel bilancio del Milan

Calhanoglu, ecco quanto il suo addio al Milan peserà nel bilancio rossonero. L’approfondimento di Calcio e Finanza

Hakan Calhanoglu l’anno prossimo sarà ancora a Milano, ma, questa volta, sponda Inter. E’ di ieri la notizia dell’inserimento dei nerazzurri per il turco e, oggi, si è di fatto chiusa la trattativa.

Domani il calciatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche e diventerà poi a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Il noto sito Calcio e Finanza ha spiegato quanto peserà il turco a bilancio del Milan.

«Partendo dal Milan, l’effetto sicuro sarà il risparmio sull’ingaggio del trequartista, che in rossonero percepiva 2,5 milioni di euro netti a stagione (circa 4,6 milioni di euro lordi), i quali non peseranno dunque sul bilancio 2021/22. Va detto però che per i rossoneri si tratta di un’altra importante perdita a zero, dopo quella di Donnarumma, e di un giocatore che non può dunque essere monetizzato. Il valore netto di Calhanoglu a bilancio era ormai pari zero, quindi una cessione avrebbe generato una plusvalenza secca.»