Calendario Serie A: orario e dove seguire le giornate dalla 4 alla 12 del Milan

Calendario Serie A: orario e dove seguire le giornate dalla 4 alla 12 del Milan. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario con gli anticipi e i posticipi per il Milan, dalla quarta alla dodicesima giornata del campionato 2025/26. Il programma si preannuncia particolarmente intenso e ricco di sfide di alto livello per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il Milan affronterà un ciclo di partite impegnativo, con diversi big match in programma. Dopo la trasferta a Udine di sabato 20 settembre, i rossoneri giocheranno due gare consecutive a San Siro: prima contro il Napoli e poi contro la Fiorentina. Da non dimenticare anche le trasferte a Torino contro la Juventus e a Bergamo contro l’Atalanta, nonché il derby contro l’Inter, fissato per domenica 23 novembre.

Calendario del Milan in Serie A:

  • 4ª giornata: Udinese-Milan, sabato 20 settembre 2025, ore 20:45 (DAZN/Sky/Now)
  • 5ª giornata: Milan-Napoli, domenica 28 settembre 2025, ore 20:45 (DAZN)
  • 6ª giornata: Juventus-Milan, domenica 5 ottobre 2025, ore 20:45 (DAZN)
  • 7ª giornata: Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre 2025, ore 20:45 (DAZN)
  • 8ª giornata: Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre 2025, ore 20:45 (DAZN/Sky/Now)
  • 9ª giornata: Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre 2025, ore 20:45 (DAZN/Sky/Now)
  • 10ª giornata: Milan-Roma, domenica 2 novembre 2025, ore 20:45 (DAZN/Sky/Now)
  • 11ª giornata: Parma-Milan, sabato 8 novembre 2025, ore 20:45 (DAZN/Sky/Now)
  • 12ª giornata: Inter-Milan, domenica 23 novembre 2025, ore 20:45 (DAZN)

Oltre agli impegni in campionato, è stata resa nota anche la data dei sedicesimi di Coppa Italia, che vedranno il Milan sfidare il Lecce martedì 23 settembre alle ore 21:00, con diretta su Italia 1.

