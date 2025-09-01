Connect with us

News

Calendario Milan, adesso ha inizio la sosta nazionali: al ritorno Allegri e i suoi ragazzi dovranno affrontare…

News

Mercato Milan, retroscena Boniface: ecco perchè alla fine il nigeriano non è arrivato

News

Calciomercato Milan, Pellegrini colpo last minute? Tentativo concreto ma c’è un ostacolo importante da superare

News

Calciomercato Milan, non si sblocca il rebus Adli! Un club di Serie A chiude le porte, prossimi giorni decisivi

News

Modric Milan, il croato è già il faro della squadra di Massimiliano Allegri! E c’è l’aneddoto che fa impazzire i tifosi

News

Calendario Milan, adesso ha inizio la sosta nazionali: al ritorno Allegri e i suoi ragazzi dovranno affrontare…

Milan news 24

Published

31 minuti ago

on

By

Pulisic

Calendario Milan, adesso ha inizio la sosta nazionali: al ritorno Allegri e i suoi ragazzi dovranno affrontare… Le ultimissime notizie

Il Milan ha archiviato con successo la trasferta a Lecce, conquistando una vittoria importante che dà morale e permette di affrontare la pausa per le Nazionali con maggiore serenità. Il calendario della Serie A, dopo la sosta, vedrà i rossoneri tornare in campo tra due settimane, con un programma che si preannuncia ricco di sfide interessanti.

Il programma della 3ª giornata di Serie A

La terza giornata del campionato si aprirà sabato 13 settembre, con tre partite di alto livello: Cagliari-Parma (ore 15), il big match Juventus-Inter (ore 18) e Fiorentina-Napoli (ore 20.45).

La domenica sarà la giornata più ricca, con ben cinque incontri. Si inizierà con Roma-Torino (ore 12.30), per poi passare a Atalanta-Lecce (ore 15) e Pisa-Udinese (ore 15). Nel tardo pomeriggio, Sassuolo-Lazio (ore 18) farà da preludio al ritorno in campo del Milan.

Milan-Bologna: l’obiettivo è la conferma

Sarà proprio il Milan a chiudere la domenica sera. Il 14 settembre alle 20.45, i rossoneri ospiteranno il Bologna a San Siro. La vittoria contro il Lecce ha ricaricato la squadra di Massimiliano Allegri, che ora cercherà di replicare la prestazione convincente e ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato. Il Bologna sarà un avversario da non sottovalutare, ma il Milan, con una rosa che si avvia a essere al completo dopo il mercato e con il lavoro della sosta, punterà a consolidare la sua posizione in classifica.

La giornata si completerà lunedì 15 settembre con Hellas Verona-Cremonese(ore 18.30) e Como-Genoa (ore 20.45). Per il Milan, l’obiettivo è ripartire con il piede giusto dopo la sosta e dare un segnale forte al campionato.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.