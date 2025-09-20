Calendario Milan, impegni delicatissimi prima della sosta: dal Napoli alla Juventus… Ultimissime notizie sui rossoneri

Dopo la sofferta ma preziosa vittoria contro il Bologna, il Milan si trova a un bivio cruciale della stagione, pronto ad affrontare un trittico di partite di Serie A che metterà alla prova la solidità e le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri. Le prossime tre gare, che si giocheranno prima della sosta per le nazionali, rappresentano un banco di prova fondamentale per capire le reali potenzialità dei rossoneri in chiave scudetto e Champions League.

La prima sfida in programma vedrà il Milan affrontare la trasferta a Udine contro la “robustissima” Udinese, come l’ha definita Paolo Condò. La squadra friulana è nota per la sua aggressività e la sua capacità di rendere la vita difficile a chiunque, specialmente tra le mura amiche. Sarà una partita fisica e tatticamente complessa, in cui i rossoneri dovranno dimostrare carattere e concretezza per non perdere punti preziosi. L’assenza di Maignan, infortunatosi contro il Bologna, si farà sentire, e la difesa dovrà fare gli straordinari.

La seconda partita è il big match contro il Napoli di De Laurentiis. Un appuntamento che profuma di alta classifica e che metterà di fronte due squadre che puntano al vertice. Il Napoli, forte di un attacco stellare e di una difesa compatta, arriverà a San Siro con l’intenzione di fare bottino pieno. Per il Milan sarà una partita dal sapore speciale, un vero e proprio scontro diretto che potrebbe ridisegnare gli equilibri in vetta alla classifica.

Infine, la terza e ultima sfida prima della sosta sarà la trasferta a Torino contro la Juventus. Il confronto con i bianconeri è sempre sentito e non ha bisogno di presentazioni. La Juventus, seppur in fase di ricostruzione, rimane un avversario temibile e il Milan dovrà essere al massimo delle proprie forze per uscirne indenne. Un risultato positivo allo Juventus Stadium darebbe una spinta morale straordinaria alla squadra di Allegri, proiettandola verso un futuro più sereno e consapevole dei propri mezzi.