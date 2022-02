Calciopoli, la FIGC ottiene il diritto al risarcimento delle spese legali

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciopoli, Moggi e gli altri condannati dovranno risarcire la FIGC delle spese legali. Il motivo della decisione della Corte di Appello

La FIGC si farà risarcire 200 mila euro di spese legali da parte di Moggi e degli altri condannati per Calciopoli. A riportare i dettagli è Il Mattino. Il quotidiano spiega come la Federcalcio sia era costituita parte civile nel giudizio penale dopo le vicende dell’inchiesta della Procura di Napoli sul caso del calcio italiano e non si era vista riconoscere il rimborso delle spese legali sostenute per tale attività, da porre a carico dei condannati.

La questione era così giunta sino in Cassazione che ha accolto il ricorso della FIGC. Il caso si è chiuso: i condannati dovranno versare circa 200mila euro alla FIGC. Oltre all’ex dirigente della Juve, dovranno pagare anche Andrea e Diego Della Valle, Sandro Mencucci, Claudio Lotito, l’ex vice presidente della FIGC Innocenzo Mazzini, l’ex designatore arbitrale Pierluigi Pairetto, gli ex arbitri Claudio Puglisi, Salvatore Racalbuto, Stefano Titomanlio e Massimo De Santis.