Calciomercato Milan, intrigo Dusan Vlahovic! Sul bomber serbo si è inserita in queste ore una big di Premier League. Le ultimissime

Il mercato degli attaccanti in Inghilterra si infiamma, e la situazione di Alexander Isak al Newcastle sta catalizzando l’attenzione di diversi top club europei. Con il Liverpool sempre più intenzionato a portare lo svedese ad Anfield, il Newcastle si trova nella necessità di cautelarsi e sta stilando una lista di potenziali sostituti, in cui spicca un nome noto in Italia: Dusan Vlahovic.

Isak, il Liverpool e il futuro di Vlahovic

La posizione di Alexander Isak è sempre più delicata. L’attaccante svedese ha manifestato insofferenza e, secondo diverse fonti, sarebbe determinato a lasciare il Newcastle per approdare al Liverpool. Nonostante il club inglese abbia respinto offerte cospicue, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza in queste ultime ore di mercato. È in questo contesto che il nome di Vlahovic è tornato in auge. La Juventus, dal canto suo, non ritiene il serbo incedibile e valuta le opzioni sul tavolo. Per il Newcastle, Vlahovic rappresenterebbe un profilo di altissimo livello, un attaccante giovane ma già con esperienza internazionale, capace di garantire un cospicuo numero di gol.

Le mosse del Newcastle e il ruolo del Milan

L’interesse del Newcastle per Vlahovic non è una novità assoluta, ma ora, con la partenza di Isak sempre più concreta, i Magpies potrebbero decidere di fare un passo decisivo. La ricchezza del club inglese, finanziato dal fondo saudita PIF, gli permette di sostenere un investimento importante, che potrebbe arrivare a soddisfare le richieste economiche della Juventus.

La situazione si intreccia con quella del Milan. L’attaccante serbo, come noto, è un obiettivo sensibile per i rossoneri, anche su espressa richiesta di Massimiliano Allegri, che lo ha avuto alla Juventus e lo considera il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo della sua squadra. Per il Milan, l’operazione Vlahovic sarebbe complessa dal punto di vista economico, ma il forte legame tra l’allenatore e il giocatore potrebbe giocare un ruolo chiave. Tuttavia, l’accelerazione del Newcastle potrebbe cambiare le carte in tavola. Se il club inglese dovesse sferrare l’attacco decisivo, il Milan, con il suo DS Tare, si troverebbe di fronte a un’agguerrita concorrenza e dovrebbe valutare attentamente se rilanciare o virare su altri obiettivi per accontentare il suo allenatore.