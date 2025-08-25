Calciomercato Milan, clamoroso scenario sul futuro di Dusan Vlahovic! Dopo il gol contro il Parma… Ultimissime notizie sui rossoneri

L’esordio vincente della Juventus di Igor Tudor, con i gol di Jonathan David e soprattutto di Dušan Vlahović, ha scosso il calciomercato e modificato gli scenari per diversi club, incluso il Milan. La prima rete stagionale dell’attaccante serbo, capace di trasformare i fischi in applausi, ha dato un segnale forte: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo scenario di una permanenza di Vlahović alla Juventus ha preso sempre più corpo, soprattutto dopo le ambigue dichiarazioni di Tudor, che ha scaricato la responsabilità sulla società.

La possibile permanenza di Vlahović a Torino, che fino a poche settimane fa sembrava improbabile, semplifica di fatto i piani del Milan. La dirigenza rossonera, guidata dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare, può ora concentrare tutti i suoi sforzi sull’obiettivo individuato da tempo per rinforzare l’attacco: Conrad Harder.

Il giovane talento danese, attualmente in forza allo Sporting CP, è diventato la priorità assoluta per il club milanese, specialmente dopo il fallimento della trattativa per Victor Boniface. La scelta di puntare su un profilo più giovane e con un potenziale enorme, piuttosto che lanciarsi in un’operazione economicamente complessa per un nome affermato come Vlahović, conferma la chiara linea strategica della società.

Il Milan è ormai a un passo dalla chiusura dell’affare per Harder, sulla base di un’offerta vicina ai 24 milioni di euro più 3 di bonus. Le trattative sono a uno stadio avanzato e la volontà del giocatore di approdare in rossonero è un fattore determinante. L’arrivo di Conrad Harder rappresenterebbe il tassello finale per completare il reparto offensivo, dimostrando la capacità della dirigenza di individuare e puntare su giovani promettenti, anche di fronte a cambiamenti improvvisi nel mercato.