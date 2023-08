Mercato Milan, tentativo rossonero per En-Nesyri: la situazione e la volontà dell’attaccante marocchino. I dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella mattinata di oggi il Milan ha provato a fare un tentativo per Youssef En-Nesyri del Siviglia.

Tentativo che non è andato a buon fine: l’attaccante marocchino non vuole trasferirsi in prestito.