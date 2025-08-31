Calciomercato Milan, Chukwueze vede la Premier! Riattivati i contatti, la formula dell’operazione lascia di stucco

Calciomercato Milan, Samuel Chukwueze può lasciare il club rossonero nelle prossime ore: riattivata la pista Fulham. I dettagli

C’è un rinnovato ottimismo per la conclusione della trattativa che potrebbe portare Samuel Chukwueze lontano dal calciomercato Milan, con il Fulham sempre più interessato al talentuoso esterno nigeriano. Le indiscrezioni, riportate da ESPN, indicano che l’affare potrebbe concretizzarsi prima della chiusura della finestra di mercato, con una formula che accontenterebbe entrambe le parti. Si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, condizionato al raggiungimento di determinati criteri sportivi e personali da parte del giocatore. Questo tipo di accordo è diventato una prassi comune nel moderno calciomercato, permettendo ai club di spalmare gli investimenti su più stagioni e di valutare le prestazioni del calciatore prima di un impegno economico definitivo.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, ha dato il suo via libera alla cessione. Il club rossonero, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di aprire a questa soluzione per ottimizzare il proprio organico e liberare risorse preziose. Il nigeriano non è riuscito a imporsi con la continuità desiderata e la sua partenza permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e di fare cassa, risorse che potrebbero essere reinvestite in altri obiettivi di mercato. La sponda inglese vede in Chukwueze il profilo ideale per rafforzare il proprio attacco e dare un impulso alla propria manovra offensiva, sfruttando la sua velocità e la sua capacità nel dribbling.

Le strategie del Milan e la necessità di sbloccare il mercato in uscita

La strategia di Igli Tare e di Massimiliano Allegri è chiara: prima di chiudere altre operazioni in entrata, il Milan deve sfoltire la rosa e monetizzare il più possibile dalle cessioni considerate non strategiche. La vendita di Chukwueze al Fulham rappresenta un passo fondamentale in questa direzione. Le discussioni tra i club sono in una fase avanzata e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. La potenziale cessione del nigeriano non è l’unica sul tavolo del Milan, che sta lavorando su diversi fronti per definire l’organico definitivo per la prossima stagione. Il calciomercato, in questa fase cruciale, si gioca su dettagli e tempistiche, e la sensazione è che l’affare Chukwueze-Fulham sia molto vicino a una conclusione positiva per tutti gli attori coinvolti. Le prossime ore saranno decisive per capire se il talentuoso esterno saluterà la Serie A per una nuova avventura in Premier League.