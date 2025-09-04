Calciomercato Milan, Trevisani non ha dubbi: «Nel complesso i rossoneri si sono rinforzati. C’è solo un reparto che non mi convince»

Calciomercato Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha analizzato le mosse estive dei rossoneri: solo la difesa è peggiorata

Le recenti mosse di mercato del Milan hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra, affidata al nuovo allenatore Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Igli Tare, ha subìto profondi cambiamenti. In molti hanno espresso perplessità, ma non Riccardo Trevisani. Durante l’ultima puntata di Pressing, il noto telecronista ha preso le difese del club rossonero, sostenendo che il mercato non solo non è da buttare, ma ha addirittura rafforzato alcuni reparti. Le sue parole, dirette e senza mezzi termini, stanno facendo discutere.

Trevisani si è concentrato in particolare sul centrocampo, uno dei settori più rinnovati. “Un centrocampo con Ricci, Jashari, Modric e Rabot non può essere considerato un reparto che non si è rafforzato”, ha dichiarato,. Con questa affermazione, Trevisani ha voluto sottolineare la qualità dei nuovi arrivi, che portano esperienza internazionale e talento in una zona nevralgica del campo. La sua analisi si discosta nettamente da quella di chi vede nel centrocampo rossonero una debolezza, puntando invece sui nuovi innesti come elementi in grado di alzare il livello tecnico della squadra.

Ma non è solo il centrocampo a convincere Trevisani. L’attacco, secondo lui, ha guadagnato un elemento di spicco. “Davanti uno come Nkunku non c’era al Milan”, ha aggiunto, riconoscendo l’importanza di un giocatore con le caratteristiche di un attaccante moderno e versatile. Sebbene Trevisani ammetta che la difesa potrebbe essere peggiorata, la sua visione d’insieme è positiva: “Forse sarà peggiorato dietro, ma negli altri reparti è migliorato. Non è un mercato pessimo”. Queste parole offrono una prospettiva equilibrata e mirata a smontare le critiche più feroci.

Infine, Trevisani ha espresso la sua opinione anche su Gimenez. “Nelle prime due partite ha fatto due gol annullati per un millimetro. Andrei piano a dire che sta facendo male dopo le parole di Tare. Qualche mese fa era in difficoltà, è partito male, ma non è un cattivo giocatore”. Questo commento, oltre a difendere Gimenez, ribadisce la fiducia di Trevisani nelle scelte del Milan, guidato dal DS Igli Tare. Le sue parole sono un invito alla calma e alla riflessione, suggerendo che il tempo darà ragione al club.

In sintesi, l’analisi di Riccardo Trevisani su Pressing offre una visione controcorrente del mercato del Milan, sottolineando i punti di forza e invitando a non trarre conclusioni affrettate.