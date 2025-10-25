Calciomercato Milan, passi in avanti insistenti per il rinnovo di Tomori: Allegri decisivo per questo motivo. Le ultimissime notizie

Il futuro di Fikayo Tomori sembra sempre più a tinte rossonere. Il Milan sta accelerando le negoziazioni per estendere il contratto del suo difensore centrale, attualmente valido fino al 30 giugno 2027. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fornito dettagli incoraggianti sugli sviluppi della vicenda.

Secondo Moretto, ci sono stati ulteriori contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza del club. La volontà di entrambe le parti è totalmente allineata: il Milan desidera prolungare l’accordo, e Tomori ha stabilito la massima priorità per il club di Via Aldo Rossi.

Il fattore Allegri accelera l’intesa

Un elemento cruciale che ha sbloccato e facilitato la trattativa è il clima di rinnovata fiducia creato da Massimiliano Allegri. Le dinamiche interne al club sono migliorate notevolmente, portando a una maggiore sintonia e unità di vedute tra la squadra e la società, fattori che hanno convinto pienamente il difensore inglese.

Grazie al lavoro di pacificazione e integrazione promosso da Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare, che considerano Tomori una pietra angolare del progetto, l’intesa è solida. Nonostante il processo non sia ancora completato, i recenti colloqui hanno confermato che la trattativa sta progredendo in un clima di grande collaborazione. Il Milan è pronto a blindare il suo muro difensivo per costruire una squadra di vertice.