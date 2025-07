Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi! Tentativo odierno e trattativa caldissima: fumata bianca dietro l’angolo? Ultime

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a tornare alla carica per Ardon Jashari: previsti oggi nuovi contatti per chiudere l’operazione

Il calciomercato Milan non molla la presa su Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero rimane un obiettivo concreto per i rossoneri, che si preparano a sferrare un nuovo assalto decisivo per assicurarsi le sue prestazioni. Le indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, confermano che la pista che porta al talentuoso giocatore del Club Brugge è più viva che mai, con il club di via Aldo Rossi che ha in programma nuovi contatti per cercare di sbloccare la trattativa e portare Jashari a Milano.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ha impresso una nuova direzione e un rinnovato vigore alle strategie di mercato del Diavolo. Entrambi i dirigenti ritengono fondamentale rinforzare il reparto mediano della squadra, e Jashari, con la sua visione di gioco, la sua fisicità e la sua capacità di recuperare palloni, rappresenta il profilo ideale per aggiungere qualità e dinamismo al centrocampo milanista.

Il Milan è alla ricerca di un giocatore che possa non solo aumentare la profondità della rosa, ma anche fornire un contributo immediato e sostanziale al progetto tecnico di Allegri. Jashari, nonostante la giovane età, ha già dimostrato grande maturità e personalità nel campionato belga, attirando su di sé l’attenzione di diversi top club europei. La sua versatilità lo rende un elemento prezioso, capace di agire sia come mediano di rottura che come regista davanti alla difesa, offrendo così diverse soluzioni tattiche al tecnico livornese.

Le precedenti offerte del Milan non sono state sufficienti a convincere il Club Brugge a cedere il suo gioiello, ma la dirigenza rossonera è decisa a intensificare gli sforzi e a presentare una proposta più convincente. Si parla di un’offerta che potrebbe avvicinarsi ai 20 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la grande volontà del Milan di assicurarsi il giocatore. Le discussioni tra i due club saranno cruciali nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti.

L’operazione Jashari è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan in vista della prossima stagione. Con Tare al timone del mercato e Allegri in panchina, il club rossonero punta a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, in grado di lottare per lo Scudetto e di ben figurare in Champions League. L’innesto di un talento come Jashari potrebbe rappresentare un passo significativo in questa direzione, aggiungendo qualità e prospettiva al centrocampo del Milan.

I tifosi rossoneri attendono con trepidazione gli sviluppi di questa trattativa, sperando che il nuovo tentativo del Milan per Ardon Jashari possa finalmente portare alla fumata bianca e veder sbarcare il centrocampista svizzero a San Siro. La volontà del giocatore potrebbe essere un fattore determinante per sbloccare la situazione, e il Milan farà di tutto per convincere Jashari a sposare il progetto rossonero.