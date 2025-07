Calciomercato Milan, Tare e Vlahovic studiano la strategia! Incredibile novità, colpo possibile a queste condizioni

Calciomercato Milan, Igli Tare e Dusan Vlahovic studiano la strategia per portare a dama l’affare con la Juve. I dettagli

Le dinamiche del calciomercato sono spesso complesse e si basano su equilibri sottili. Anche un periodo di tempo apparentemente breve, come due mesi, può avere un impatto economico significativo e ridefinire completamente gli scenari. È il caso di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, la cui situazione è stata analizzata da Baiocchini di Sky Sport, evidenziando come la permanenza a Torino per i mesi di luglio e agosto possa rappresentare un vantaggio per tutte le parti in causa, in particolare per il calciomercato Milan, il suo potenziale acquirente.

L’elemento chiave di questa analisi è lo stipendio faraonico di Vlahovic, che ammonta a ben 12 milioni di euro lordi all’anno. Questo significa che ogni mese, la Juventus è gravata da un costo di circa 1 milione di euro. Se il trasferimento di Vlahovic dovesse slittare a fine agosto, sarebbero la Juventus a coprire interamente gli stipendi di luglio e agosto, per un totale di 2 milioni di euro. Una cifra non indifferente, ma che potrebbe rivelarsi un investimento strategico per la Vecchia Signora e un beneficio sostanziale per il giocatore e il club acquirente.

Per la Juventus, mantenere Vlahovic fino a fine agosto potrebbe significare avere più tempo per negoziare un prezzo più vantaggioso per il cartellino, o per trovare un sostituto adeguato. Inoltre, la sua presenza in questo periodo potrebbe essere utile per la preparazione estiva e le prime partite ufficiali, garantendo una certa continuità tecnica prima di un’eventuale cessione. Dal punto di vista del bilancio, sebbene due milioni siano una spesa immediata, una vendita a cifre più alte o la possibilità di evitare una svendita “last minute” potrebbero ampiamente ripagare questo esborso.

Per Dusan Vlahovic, un trasferimento a fine agosto significherebbe avere la certezza di un nuovo ambiente già definito, senza fretta e con la possibilità di integrarsi con calma nella sua nuova squadra. Potrebbe anche voler dire che il Milan, con più tempo per gestire le proprie uscite e entrate, sarebbe in grado di offrirgli un contratto più vantaggioso o di strutturare un’operazione che soddisfi maggiormente le sue richieste. La tranquillità di non dover affrettare il passo e la possibilità di prepararsi al meglio per la nuova stagione sarebbero senza dubbio un enorme vantaggio personale per l’attaccante serbo.

E qui entra in gioco il Milan, con la sua nuova dirigenza e le sue ambizioni di mercato. Con Igili Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, i rossoneri stanno cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. L’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un colpo da novanta, capace di innalzare notevolmente il livello tecnico e le prospettive offensive del Diavolo.

L’idea di aspettare la fine di agosto per concretizzare l’affare Vlahovic potrebbe essere estremamente vantaggiosa per il Milan. Darebbe a Tare e ad Allegri più tempo per valutare la situazione finanziaria complessiva del club, per cedere eventuali esuberi e per liberare risorse preziose. Questo approccio più ponderato potrebbe permettere al Milan di acquisire Vlahovic a condizioni economiche più favorevoli, magari con formule di pagamento dilazionate o con l’inserimento di contropartite tecniche. La strategia di temporeggiare potrebbe quindi tradursi in un risparmio significativo per le casse rossonere, permettendo al nuovo corso dirigenziale di operare con maggiore oculatezza e di evitare mosse affrettate.

In sintesi, l’analisi di Baiocchini di Sky Sport illumina una prospettiva affascinante e strategicamente valida per il futuro di Dusan Vlahovic. I due mesi di luglio e agosto, con la Juventus a coprire lo stipendio del giocatore, non sono un semplice dettaglio, ma una variabile cruciale che potrebbe definire il successo di un’operazione di mercato complessa. Per la Juventus, una gestione oculata del tempo; per Vlahovic, la serenità di un trasferimento ponderato; e per il Milan di Tare e Allegri, l’opportunità di piazzare un colpo di mercato eccezionale e di dare una svolta decisiva al proprio attacco. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e se questa strategia “a tempo” porterà i frutti sperati per tutti i soggetti coinvolti.