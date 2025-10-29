Calciomercato Milan, Tare a caccia di gol: con Santiago Gimenez in crisi sono tre i nomi sul taccuino

Connect with us

Calciomercato Milan, Igli Tare e la cura per il mal di gol: con Santiago Gimenez in crisi sono tre i nomi sulla lista del DS albanese

La crisi del gol di Santi Gimenez sta diventando un grande problemaper il Milan. Se a livello di impegno e spirito di sacrificio all’attaccante messicano non si può imputare nulla, il dato di zero reti in Serie A nelle prime 8 giornate (una sola in stagione, in Coppa Italia) è un macigno.

Massimiliano Allegri ha inizialmente utilizzato la “carota” per sostenere il ragazzo psicologicamente, ma ora non può più permettersi un attaccante che non riesce a trovare la via della rete. Secondo il Corriere della Sera, il tecnico livornese ha raggiunto il limite della pazienza, come testimoniato dal suo sfogo durante l’ultima gara contro i toscani:

“Santiii, svegliati… stai dormendo?”

Questo segnale forte indica che il bicchiere della pazienza è ormai colmo per Allegri, e l’attaccante messicano sta perdendo la fiducia del mister. La dirigenza rossonera si sta muovendo per trovare un sostituto immediato in attacco.

Calciomercato Milan, due gli obiettivi per l’attacco: Panichelli E Franculino

In sede di mercato, il Milan sta monitorando con grande attenzionedue profili giovani e già prolifici, entrambi considerati alternative a un Gimenez sempre più in discussione:

  • Joaquin Panichelli (Strasburgo): Il calciomercato Milan si gode il “fenomeno”argentino (classe 2002) che sta entusiasmando in Ligue 1 con 7 gol in 8 partite e ha segnato anche in Conference League. Le relazioni degli scout lo descrivono come forte fisicamente, con ottima tecnica di base e rapido in fase di esecuzione. L’ostacolo è rappresentato dal Chelsea, che ha la stessa proprietà dello Strasburgo.
  • Franculino Djú (Midtjylland): Un altro nome che catalizza l’attenzione del Milan è l’attaccante della nazionale guineense Franculino Gluda Djú, classe 2004. È un profilo che sta entrando nella lista di club di primissima fascia come il Bayern Monaco. Segna tanto e gioca bene per la squadra, con 11 gol e 3 assist nella Superliga Danese e 2 reti in Europa League.

In lista resta anche l’opzione più esperta di Dovbyk della Roma, che completerebbe il trio di candidati per sostituire un Gimenez in crisi.

