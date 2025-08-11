Calciomercato Milan, doppia fumata bianca: Tare chiude il doppio colpo e Allegri gongola. Clamorosa novità in casa rossonera

Calciomercato Milan, Tare chiude i colpi De Winter e Athekame: doppia fumata bianca in casa rossonera, Allegri gongola

Il calciomercato del Milan continua a infiammarsi, e dopo aver sistemato il centrocampo con innesti di qualità, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri mettono a segno due colpi fondamentali anche per la difesa. Sono ufficiali gli arrivi a titolo definitivo di Koni De Winter dal Genoa e Zachary Athekame dallo Young Boys, operazioni che riempiono due caselle cruciali per la retroguardia rossonera, portando freschezza e prospettiva.

L’accordo per Koni De Winter ha visto il Milan sborsare 18 milioni di euro più 2 di bonus al Genoa. Il giovane difensore centrale, classe 2002, firmerà un quinquennale da 1,8 milioni di euro a stagione. Un investimento significativo che testimonia la fiducia del club nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita. De Winter andrà a colmare il vuoto lasciato da Malick Thiaw, e la sua acquisizione è stata frutto di un blitz rossonero fulmineo, decisivo per superare la forte concorrenza, in particolare quella dell’Inter, che aveva mostrato un vivo interesse per il giocatore. La velocità e la determinazione con cui Tare ha condotto questa trattativa dimostrano ancora una volta la sua capacità di muoversi con decisione sul mercato.

Altrettanto importante è l’arrivo di Zachary Athekame, terzino destro classe 2004, dallo Young Boys. Per il giovane svizzero, il Milan ha versato 10 milioni di euro nelle casse del club elvetico, assicurandosi inoltre un 10% sulla futura rivendita. Athekame è un profilo meno esperto rispetto a De Winter, affacciatosi da poco al calcio professionistico, ma il suo potenziale è considerato elevatissimo. Sarà un giocatore da accompagnare gradualmente verso la titolarità, offrendogli il tempo necessario per adattarsi ai ritmi e alle esigenze della Serie A sotto la guida attenta di Allegri. Nonostante lo Young Boys avesse tentato di alzare il prezzo, forte di una proposta di 13 milioni da un club francese, la ferma volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera è stata determinante, rifiutando ogni altra destinazione al di fuori del Milan. Questo dimostra l’attrattiva che il progetto Milan, targato Tare e Allegri, esercita sui giovani talenti europei.

Questi due acquisti rappresentano un chiaro segnale delle ambizioni del Milan per la prossima stagione. Con De Winter e Athekame, la difesa rossonera acquisisce solidità, profondità e un’importante iniezione di gioventù. L’abilità di Tare nel chiudere operazioni complesse e la visione di Allegri nel plasmare i nuovi arrivati promettono un futuro brillante per il club. La campagna acquisti del Milan, finora, è stata caratterizzata da scelte mirate e strategiche, volte a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.

Le manovre di mercato, riportate da diverse fonti giornalistiche (come originariamente citato da “Calciomercato.com”), confermano la linea intrapresa dalla dirigenza rossonera: investire su giovani talenti con margini di crescita elevati, senza disdegnare l’esperienza dove necessario. Il duo Tare-Allegri sta plasmando un Milan che guarda al presente con determinazione e al futuro con fiducia, puntando su una rosa equilibrata e versatile. I tifosi rossoneri possono dunque guardare con ottimismo alla prossima stagione, certi che la squadra scenderà in campo con una difesa rinforzata e pronta ad affrontare ogni sfida.