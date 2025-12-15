Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi: doppio colpo a gennaio, arriveranno questi due profili

Calciomercato Milan, i rossoneri rompono gli indugi: a gennaio arriveranno due calciatori. Tare prenderà un attaccante e un difensore centrale

Il Milan di Massimiliano Allegri, nonostante la lotta per le prime posizioni, è pronto a intervenire con decisione sul mercato di gennaio. Il giornalista esperto di trasferimenti, Nicolò Schira, conferma sui suoi profili social che i rossoneri stanno pianificando l’ingaggio di ben due nuovi tasselli fondamentali per la rosa.

Secondo Schira, gli obiettivi principali riguardano la spina dorsale della squadra:

Un nuovo attaccante Un nuovo difensore centrale

Questa necessità è emersa con forza a seguito di una prima parte di stagione che ha evidenziato diverse lacune.

Calciomercato Milan, urgenza attacco e difesa

In attacco, l’insufficienza del rendimento di Santiago Gimenez (come riportato in precedenza da Pellegatti) e la necessità di un vero centravanti d’area (un profilo “boa” richiesto da Allegri, come Füllkrug) impongono un intervento immediato. I recenti pareggi, spesso segnati da una bassa concretezza in area, hanno convinto la dirigenza a stringere per un finalizzatore.

In difesa, l’urgenza è acuita dai troppi gol subiti (6 gol in 3 gare contro le neopromosse) e dall’infortunio di Matteo Gabbia. La difesa è stata definita dal tecnico Allegri stesso come un punto debole che deve essere migliorato. L’arrivo di un centrale di esperienza e affidabilità è visto come cruciale per dare stabilità al reparto arretrato in vista della seconda metà di stagione.

L’azione della dirigenza, in particolare di Igli Tare, sarà mirata a bloccare subito i profili desiderati – come Füllkrug per l’attacco – per non farsi trovare impreparati. Il Milan vuole capitalizzare la buona posizione in classifica e non lasciare nulla di intentato.