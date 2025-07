Calciomercato Milan, resiste la suggestione Chiesa! Tare può tentare l'affondo se... Ultimissime

Calciomercato Milan, in casa rossonera resiste la suggestione legata al possibile arrivo di Federico Chiesa. C’è concorrenza

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, il futuro di Federico Chiesa si fa sempre più incerto, e le recenti decisioni in casa Liverpool sembrano aver tracciato un solco profondo. Arne Slot, il nuovo tecnico dei Reds, ha infatti escluso clamorosamente l’esterno italiano dalla lista dei convocati per la pre-season, un segnale inequivocabile che Chiesa non rientra nei suoi piani. Questa mossa, come riportato da Tuttosport, spinge l’ex Juventus a cercare una nuova sistemazione in vista della prossima stagione, e la Serie A si profila come la destinazione più probabile. Il campionato italiano, dove Chiesa è cresciuto e si è affermato, potrebbe offrirgli l’ambiente ideale per ritrovarsi e prepararsi al meglio in vista dei Mondiali della prossima estate.

L’indiscrezione lanciata da Tuttosport con il titolo eloquente “Tutti in fila per andare in…Chiesa” evidenzia il grande interesse che l’attaccante ha suscitato in diversi club di Serie A. Tra le squadre più attive sulle tracce del figlio d’arte spiccano Napoli, Milan, Atalanta e Roma. Tuttavia, è il Milan a sembrare particolarmente determinato ad assicurarsi le prestazioni di Chiesa, in un’ottica di rafforzamento della rosa fortemente voluta dal nuovo assetto tecnico-dirigenziale.

Il Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, vede in Federico Chiesa un profilo ideale per dare un’ulteriore spinta qualitativa al proprio attacco. L’abilità di Chiesa nel dribbling, la sua capacità di calciare con entrambi i piedi e la sua versatilità nel ricoprire diversi ruoli offensivi lo rendono un obiettivo primario per i rossoneri. L’arrivo di Allegri, che ben conosce il campionato italiano e le dinamiche che lo contraddistinguono, potrebbe essere un fattore decisivo per convincere Chiesa a sposare il progetto milanista. Tare, con la sua esperienza e la sua abilità nel muoversi sul mercato, starebbe già lavorando per intavolare una trattativa che possa portare Chiesa a San Siro. Il Milan ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Chiesa: un esterno che possa garantire gol, assist e fantasia, elementi che spesso fanno la differenza nelle partite più bloccate.

L’operazione non sarà semplice, data la folta concorrenza e la valutazione che il Liverpool darà al cartellino del giocatore. Si parla di una cifra significativa, ma il Milan potrebbe tentare di imbastire una trattativa basata su un prestito con obbligo di riscatto, una formula spesso utilizzata per operazioni di questa portata. La possibilità per Chiesa di tornare protagonista in un campionato che conosce bene, in una piazza ambiziosa come quella milanese e sotto la guida di un allenatore che lo stima, potrebbe fare la differenza. Per il calciomercato Milan, l’acquisto di Chiesa rappresenterebbe un colpo di mercato di grande impatto, capace di accendere l’entusiasmo della tifoseria e di proiettare la squadra verso obiettivi ancora più ambiziosi. I tifosi rossoneri sognano già di vedere Federico Chiesa con la maglia del Diavolo, pronto a far esplodere San Siro con le sue accelerazioni e i suoi tiri potenti.