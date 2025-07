Condividi via email

Calciomercato Milan, nuovo super obiettivo per la fascia destra: stiamo parlando di un ex Serie A. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è sempre attivo sul mercato alla ricerca di rinforzi mirati, e una delle posizioni su cui si sta concentrando è la fascia destra. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluigi Longari, tra i nomi proposti alla dirigenza rossonera per la corsia esterna c’è anche quello di Wilfried Singo, talentuoso laterale del Monaco.

Il profilo dell’ivoriano, classe 2000, rientra nelle caratteristiche ricercate dal Milan: giovane, promettente e con margini di crescita importanti. Singo, che nel Monaco ha dimostrato grande fisicità, spinta offensiva e buone capacità difensive, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per dare nuova linfa alla fascia destra rossonera. La sua proposta è ora al vaglio della dirigenza del Diavolo, che sta attentamente valutando tutte le opzioni disponibili.

Tuttavia, l’operazione non si presenta semplice, soprattutto sotto l’aspetto economico. La richiesta del Monaco per il cartellino di Singo supera i 20 milioni di euro, una cifra considerevole che il Milan dovrà attentamente ponderare. I rossoneri, infatti, sono noti per la loro politica oculata sul mercato, attenti a bilanciare la qualità dei profili con la sostenibilità finanziaria delle operazioni.

La valutazione di Singo sarà dunque legata non solo alle sue qualità tecniche e tattiche, ma anche alla fattibilità economica dell’affare. Il Milan continuerà a monitorare il giocatore e le dinamiche del mercato, per capire se le condizioni per intavolare una trattativa concreta con il Monaco possano concretizzarsi. La strada è ancora lunga, ma l’idea Singo è ora sul tavolo di Casa Milan.