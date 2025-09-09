Calciomercato Milan, clamorosa svolta Simic! Tare osserva interessato, duello appena cominciato per l’ex rossonero

Calciomercato Milan, arriva la clamorosa svolta legata all’ex rossonero Simic: l’Al Ittihad cerca di beffare la Lazio per il centrale. Tare osserva

Il calciomercato Milan continua a regalare colpi di scena e ribaltamenti inaspettati. La notizia del momento, diffusa dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, riguarda una vera e propria corsa contro il tempo per il giovane talento Jan Carlo Simic. Se la Lazio aveva messo gli occhi sul difensore centrale dell’Anderlecht in vista della sessione di mercato di gennaio, l’Al Ittihad, club arabo sempre più protagonista a livello internazionale, è pronto a sferrare l’assalto decisivo per anticipare tutti.

Le trattative, come rivelato da Romano, sono già in corso. L’Al Ittihad sta sfruttando la chiusura ritardata della propria finestra di mercato per intavolare una negoziazione serrata con l’Anderlecht. L’obiettivo è chiaro: beffare la Lazio e assicurarsi il cartellino del promettente centrale serbo prima che i biancocelesti possano anche solo formalizzare un’offerta. Questa mossa a sorpresa dimostra ancora una volta la potenza economica e la determinazione dei club del Medio Oriente, capaci di sconvolgere i piani delle squadre europee con offerte irrinunciabili.

Nel frattempo, c’è un altro club che osserva la situazione con un interesse speciale e che potrebbe trarre un vantaggio economico significativo da questa operazione: il Milan. I rossoneri, che la scorsa estate hanno ceduto Simic all’Anderlecht, hanno mantenuto una clausola strategica e molto vantaggiosa. La società rossonera, infatti, detiene ancora una percentuale del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Questo significa che, in caso di un trasferimento oneroso all’Al Ittihad, le casse milaniste riceverebbero una cifra considerevole, un vero e proprio bonus inatteso che potrebbe essere reinvestito per altri colpi di mercato a gennaio.

La gestione del club rossonero, guidata dal nuovo DS Igli Tare, ha dimostrato una visione a lungo termine, chiudendo operazioni che, seppur apparentemente minori, possono generare profitti fondamentali per la crescita della squadra. Il lavoro di Tare si sposa perfettamente con la filosofia del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che punta su un modello sostenibile e su una squadra competitiva ma con un occhio di riguardo ai bilanci. La potenziale cessione di Simic all’Al Ittihad rappresenta un’ulteriore conferma della bontà di questa strategia.

In un mercato sempre più globalizzato, la Lazio si trova a dover fare i conti con una concorrenza spietata e con club che, pur non avendo il blasone delle grandi d’Europa, sono in grado di muoversi con grande aggressività e tempestività. L’Al Ittihad, con la sua mossa a sorpresa, ha messo in discussione l’intera strategia dei biancocelesti, costringendoli a rivedere i propri piani. La caccia a Simic si trasforma così in una vera e propria battaglia tra Europa e Medio Oriente, con il Milan che aspetta di incassare il ricco dividendo della sua operazione passata.