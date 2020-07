Calciomercato Milan: si seguono tre profili per le fasce

Calciomercato Milan: i rossoneri in vista della prossima stagione starebbero seguendo tre profili per le fasce, ecco chi

Il Milan, in vista della prossima stagione, vorrebbe rinforzarsi, non solo in attacco e centrocampo ma anche in difesa, in particolar modo sulle corsie. Conti e Calabria non convincerebbero a pieno la società rossonera, mentre a sinistra servirebbe un giocatore che possa prendere il posto di Theo Hernandez, qualora mancasse.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri starebbero seguendo tre profili: Emerson del Betis Siviglia, Dumfries del PSV Eindhoven e Antonee Robinson del Wigan, guarito dopo i problemi al cuore.