Calciomercato Milan: si segue la linea verde, ecco tre profili interessanti

Calciomercato Milan: Maldini e Massara al lavoro non solo sul fronte rinnovi e riscatti ma anche su qualche inserimento in entrata

Il Milan, oltre a lavorare sul fronte rinnovi e riscatti, sarebbe alla ricerca di alcuni profili idonei al progetto Elliott da trasformare in futuri campioni: tra questi Vasco Walz, giovanissimo centrocampista under17 del Borussia Dortmund, per il quale vi sarebbero altri club europei.

Inoltre, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Maldini e Massara starebbero continuando a seguire Soumaré del Lille ma la valutazione è alta (circa 30 milioni di euro). Spunta un ulteriore profilo: si tratta di Imran Louza, centrocampista francese, 21anni, (ha realizzato 5 gol in questa stagione con il Nantes).