Calciomercato Milan, Saelemaekers accelera per la firma sul nuovo contratto: tutti i dettagli dell’accordo

Il Milan è in piena attività per blindare i suoi talenti, e dopo aver raggiunto un’intesa di massima per il rinnovo di Christian Pulisic, l’attenzione della dirigenza si è spostata su un altro pilastro fondamentale della formazione di Max Allegri: Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga, tornato alla base dopo le esperienze in prestito a Bologna e Roma, si è guadagnato sul campo la fiducia di tutti, diventando un titolare inamovibile grazie a prestazioni di alto livello che uniscono sacrificio tattico, dribbling efficaci e una grande capacità di spingere sulla fascia.

Nonostante il suo attuale contratto non scada prima del 2027, il club di via Aldo Rossi, con il DS Tare in prima linea, vuole premiare la sua crescita esponenziale e assicurarsi le sue prestazioni a lungo termine. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nuovo accordo in preparazione prevede un prolungamento significativo della durata contrattuale, portando la scadenza fino al 2029, con una concreta possibilità che si estenda addirittura al 2030. Un’ulteriore testimonianza della fiducia che il club ripone in lui è l’importante adeguamento economico: il suo ingaggio, che attualmente ammonta a 1,5 milioni di euro, è destinato a raddoppiare, salendo a ben 3 milioni di euro. Questo aumento non solo riflette il suo nuovo status all’interno della squadra, ma lo allinea anche ai parametri salariali dei giocatori di maggior peso.

I contatti tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore, Stipic, sono in corso da diverse settimane e le trattative sono già a uno stadio avanzato. La speranza è di arrivare a un accordo definitivo in tempi brevi, permettendo al Milan di consolidare ulteriormente il proprio progetto tecnico. La volontà del club è chiara: costruire una squadra solida e competitiva, puntando non solo su nuovi acquisti, ma anche e soprattutto sui giocatori che hanno dimostrato di credere nel progetto, offrendo prestazioni di spessore e un forte attaccamento alla maglia. Con i rinnovi di Pulisic e Saelemaekers, il Milan lancia un segnale forte e chiaro, dimostrando di voler costruire il futuro su basi solide e durature, permettendo al tecnico Allegri di lavorare con un gruppo coeso e motivato.