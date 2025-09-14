Calciomercato Milan, siamo alle battute finali per il rinnovo di Saelemaekers! Tutti i dettagli del nuovo accordo. Le ultimissime sui rossoneri

Alexis Saelemaekers si è ripresentato al Milan con una chiara dichiarazione d’intenti: il suo ritorno non era una semplice tappa di passaggio, ma un desiderio profondo di riprendere il suo percorso in rossonero. Dopo due esperienze in prestito, che lo hanno tenuto lontano da Milano per altrettante stagioni, il belga è riuscito a conquistare il suo posto, smentendo i dubbi che molti nutrivano sul suo futuro nel club.

La sua caparbietà ha trovato un riscontro concreto, come sottolineato anche da Tuttosport, che parla di una “rivincita totale” per il giocatore. Saelemaekers non è solo tornato a vestire la maglia del Milan, ma si è imposto come una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, dimostrando una crescita costante e un forte attaccamento ai colori del club. L’impegno e la dedizione mostrati in campo hanno evidentemente convinto la dirigenza.

Il Milan, con Tare in cabina di regia, avrebbe avviato i colloqui per blindare il giocatore con un nuovo contratto a lungo termine. L’intenzione è quella di estendere il legame fino al 2030, un segnale forte di fiducia e un riconoscimento del suo valore. In aggiunta, il nuovo accordo prevederebbe un cospicuo aumento dell’ingaggio, che passerebbe da due a tre milioni di euro a stagione.

Questa operazione non è solo un premio per il lavoro svolto da Saelemaekers, ma rappresenta anche una mossa strategica per il club, che si assicura uno dei suoi giocatori più versatili e motivati. La storia del belga è la prova tangibile che, nel calcio, la volontà di un giocatore di superare le difficoltà e riaffermarsi può fare la differenza, trasformando un periodo di incertezza in un successo personale e professionale.